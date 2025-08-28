Meloni, vicini a Kiev, Russia non crede in negoziato

agenzia

"Insensati attacchi russi fanno vittime inermi tra cui bambini"

ROMA, 28 AGO – “Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi”. Così la premier Giorgia Meloni su X.

