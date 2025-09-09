agenzia
Meloni, vicini al Qatar, l’Italia contro ogni escalation
"Sostegno a tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza"
ROMA, 09 SET – “Esprimo a nome mio personale e del Governo italiano sincera vicinanza all’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e al Qatar, ribadendo il sostegno italiano a tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, aggiungendo che “l’Italia rimane contraria a ogni forma di escalation che possa comportare un ulteriore aggravamento della crisi in Medio Oriente”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA