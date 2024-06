Meloni,dal governo lavoro eccellente sul Pnrr,in sinergia con Ue

agenzia

'Liberate risorse strategiche per alimentare la crescita'

ROMA, 24 GIU – “La Cabina di regia di oggi sul PNRR conferma l’eccellente lavoro portato avanti dal Governo, in sinergica collaborazione con le istituzioni preposte e con i soggetti attuatori, sull’attuazione del nuovo Piano italiano, che ha liberato risorse strategiche per alimentare la crescita economica strutturale dell’Italia, al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti ed avanzamento finanziario”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social, commentando l’esito della cabina di regia sul Pnrr.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA