Meloni,dietro la morte di Satnman uno schifo,è l’Italia peggiore

agenzia

"Suo decesso orribile e disumano, c'è chi lucra su disperazione"

ROMA, 26 GIU – La premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo ha ricordato la morte di Satnam Singh, momento durante il quale anche altri esponenti del governo si sono alzati in piedi applaudendo. Meloni ha parlato di una “morte orribile e disumana” con un “atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Questa è l’Italia peggiore che lucra sulla disperazione” Un passaggio del discorso di Meloni che tutti i deputati e i ministri presenti in Aula hanno sottolineato alzandosi in piedi e applaudendo a lungo.

