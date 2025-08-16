Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Meloni,finalmente uno spiraglio per discutere di pace

Italia sta facendo sua parte insieme ai suoi alleati occidentali

Di Redazione |

Premier dopo giro di telefonate con Trump, Zelensky e leader Ue (ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Si apre finalmente una spiraglio per discutere di pace in Ucraina. L’Italia sta facendo la sua parte insieme ai suoi alleati occidentali”. E’ il primo commento della premier Giorgia Meloni dopo il giro di telefonate con Trump, Zelensky e gli altri leader europei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: