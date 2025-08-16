Meloni,finalmente uno spiraglio per discutere di pace

agenzia

Italia sta facendo sua parte insieme ai suoi alleati occidentali

Premier dopo giro di telefonate con Trump, Zelensky e leader Ue (ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Si apre finalmente una spiraglio per discutere di pace in Ucraina. L’Italia sta facendo la sua parte insieme ai suoi alleati occidentali”. E’ il primo commento della premier Giorgia Meloni dopo il giro di telefonate con Trump, Zelensky e gli altri leader europei.

