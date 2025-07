Meloni,ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev

agenzia

Usa non hanno annunciato disimpegno, riviste forniture

ROMA, 04 LUG – “Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti” un fatto “rilevante ma ben diverso dal totale disimpegno americano che si è raccontato. Io stessa ho sentito Donald Trump con cui ho parlato” di Kiev e “anche di” dazi, “spero in sviluppi positivi sulla questione”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Forum in Masseria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA