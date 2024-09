Meloni,scelta Musk per premio non c’entra con campagna Usa

agenzia

'Tentativo di schierare l'Italia appare un tentativo italiano'

NEW YORK, 24 SET – “La scelta di Elon Musk per la consegna del premio dell’Atlantic Council? Musk è sicuramente una delle personalità più interessanti del nostro tempo, è una scelta che abbiamo fatto mesi fa ma non c’entra nulla con la campagna americana: mi pare che il tentativo di schierare l’Italia nella campagna americana sia soprattutto un tentativo italiano ma non mi sembra particolarmente intelligente”: Lo afferma Giorgia Meloni parlando la stampa italiana a margine dell’assemblea Onu.

