Meloni,strategia nazionale per tutela vino italiano

agenzia

Serve accordo quadro.Ad Usa,alcuni prodotti non rimpiazzabili

ROMA, 04 AGO – “Sono sempre stata convinta che noi dovessimo fare del nostro meglio per arrivare ad un accordo quadro, ad una cornice entro la quale giocare alcune partite su alcuni settori, su alcune filiere, spiegando ai nostri amici e alleati americani che c’è una serie di prodotti che difficilmente possono essere rimpiazzati da produzioni nazionali. Questo vale molto per alcuni prodotti italiani, anche per quello del vino”. Lo afferma, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel corso di un incontro dedicato alla filiera vinicola che si è svolto a palazzo Chigi nel sottolineare la necessità di definire una strategia a tutela e rialncio del vino italiano minacciato da nuove pressioni internazionali come l’ipotesi di dazi statunitensi e iniziative di stampo proibizionista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA