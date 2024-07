Meloni,superate barriere tra forze alternative a sinistra

agenzia

Per la prima volta Le Pen ha avuto alleati dal primo turno

ROMA, 01 LUG – Giorgia Meloni nel suo primo commento a caldo sulle elezioni francesi sottolinea il fatto che si stiano superando le vecchie barriere tra le forze alternative alla sinistra: “e mi pare – aggiunge – che anche in Francia si stia andando in questa direzione”. “Per la prima volta il partito di Le Pen ha avuto degli alleati già dal primo turno e per la prima volta mi pare che anche i Républicain siano orientati a non partecipare al cosiddetto fronte repubblicano”.

