Meloni,tesoro degli insegnamenti del Papa,politica come missione

agenzia

Non perdere di vista dignità della persona, l'uomo fine dell'IA

ROMA, 21 GIU – “Faremo tesoro dei preziosi insegnamenti che Papa Leone XIV ci ha consegnato questa mattina in Vaticano in occasione del Giubileo dei Governanti e degli Amministratori”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota. “Il Santo Padre ha ricordato che la politica va interpretata come missione e non come professione, e ha richiamato chiunque ricopre incarichi politici e di responsabilità a non perdere mai di vista la dignità della persona, ad operarsi sempre per il bene della comunità, a tutelare la famiglia e la vita e a promuovere l’educazione integrale dei giovani. Particolarmente potente la riflessione sulla legge naturale come bussola che deve orientare il legislatore e l’azione politica. Altrettanto significativo il monito del Papa sulle enormi sfide etiche, giuridiche e antropologiche innescate dall’intelligenza artificiale. L’Italia proseguirà nel suo impegno, tanto a livello nazionale quanto internazionale, per garantire che lo sviluppo dell’IA sia governato dall’uomo e abbia come fine ultimo l’uomo”. “Continueremo altresì a fare la nostra parte per difendere la libertà religiosa, diritto naturale che precede ogni formulazione giuridica ma che purtroppo viene ancora oggi calpestato in troppe Nazioni del mondo”, conclude Meloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA