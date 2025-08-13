Sfoglia il giornale

agenzia

Meloni,tragedia Lampedusa mostra che i soccorsi non bastano

'Non risolvono le cause del drammatico problema' dei migranti

Di Redazione

ROMA, 13 AGO – “Che la tragedia di oggi sia avvenuta nonostante un dispositivo internazionale pronto e operativo ci avverte che il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente e, soprattutto, non risolve le cause del drammatico problema”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota dopo il naufragio di migranti di Lampedusa.

