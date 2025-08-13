Meloni,tragedia Lampedusa mostra che i soccorsi non bastano

agenzia

'Non risolvono le cause del drammatico problema' dei migranti

ROMA, 13 AGO – “Che la tragedia di oggi sia avvenuta nonostante un dispositivo internazionale pronto e operativo ci avverte che il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente e, soprattutto, non risolve le cause del drammatico problema”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota dopo il naufragio di migranti di Lampedusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA