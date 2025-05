Memoria del terrorismo, La Russa cita Ramelli e Fausto e Iaio

agenzia

Tre nomi cui sono legato per la mia storia personale e politica

ROMA, 09 MAG – “Consentitemi di richiamare tre nomi a cui sono particolarmente legato per la mia storia personale e politica. Il primo è quello di Sergio Ramelli, un giovane studente, militante del Fronte della Gioventù, assassinato cinquant’anni fa a colpi di chiave inglese. E poi Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci: due ragazzi del Leoncavallo per il cui omicidio, avvenuto nel 1978, la magistratura ha da poco riaperto le indagini. Una notizia che ho accolto con favore e che spero possa portare piena luce”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia alla Camera de ‘Il Giorno della Memoria’ in ricordo delle vittime del terrorismo.

