agenzia

Svilupperà la strategia editoriale in Italia,focus sulla Serie A

MILANO, 05 MAR – Michele Dalai entra nella squadra di Dazn come Senior Vice President della divisione Content in Italia. Nella sua funzione, si legge in una nota, sarà responsabile e supervisore delle tre funzioni Editorial (contenuti Live, Near Live e VOD), Creative & Platform (creatività di tutti i contenuti distribuiti e della App) ed Executive Production & Resources (produzione, pianificazione e gestioni costi). Si occuperà di sviluppare la strategia editoriale di DAZN per la massimizzazione dei diritti in portfolio coerentemente con gli obiettivi di business, con particolare attenzione alla Serie A e alla dimensione live del prodotto calcio, supportando DAZN nella relazione editoriale sviluppata con i Club e Lega Serie A che tiene conto della rinnovata partnership che caratterizza il nuovo ciclo 24-29. “Dazn è per me un traguardo e una sfida diversa allo stesso tempo, un posto in cui i ritmi veloci della comunicazione digitale si incrociano con la responsabilità di un racconto completo, moderno e con un portafoglio di opportunità infinite” commenta Dalai.

