Migranti, Salvini: «Von der Leyen turista in gita a Lampedusa»

Palermo

Tappa siciliana per il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini: tra Messina, Palermo e Catania

«Una delle mie critiche all’Europa è che non ha mai mosso un dito per aiutarci a difendere i confini. Se adesso si sta muovendo diversamente? No, neanche adesso, nessuno se n’è accorto, né Lampedusa, né Ventimiglia o Trieste. Nessuno si è accorto della presenza europea per difendere i confini italiani. Il problema non è il governo Meloni, ma è la mancanza di volontà da parte di Bruxelles: Von der Leyen se n’è sempre fregata, è venuta in gita a Lampedusa come tanti turisti, peccato che lei non sia una turista, lei ha qualche potere in più rispetto al turista che viene a Lampedusa».