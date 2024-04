Milani ritira la candidatura al congresso di FdI a Roma

agenzia

'Tendo la mano a Perissa, non sarai solo in questo percorso'

ROMA, 23 MAR – “Non ci sono divisioni in FdI. Ho guidato questa comunità qui a Roma per circa 10 anni, da quando è nata FdI. Ho fatto un lavoro importante di tessitura di unione di aggregazione. Tendo la mano a Marco Perissa e affido a lui la guida. Non sarai solo in questo percorso per ricostruire la comunità compatta i nemici stanno fuori dal nostro partito”. Lo ha detto Massimo Milani, quasi commosso, dal palco ritirando la sua candidatura alla guida della federazione romana del partito. “Mentre siamo la governo dobbiamo pensare a mantenere viva questa comunità, questa è la priorità”.

