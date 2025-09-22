Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma

agenzia

Giudice riconosce seminfermità. Disposta libertà vigilata

ROMA, 22 SET – Durante il periodo del primo lockdown per il Covid ha tempestato la mail della Presidenza del Consiglio inviando messaggi di minaccia all’allora premier Giuseppe Conte. Per questo il tribunale monocratico di Roma, ha condannato a 7 mesi un 46enne di origini umbre per l’accusa di minacce a corpo politico dello Stato. Il giudice ha riconosciuto nei confronti dell’imputato la seminfermità mentale – dopo una perizia – e le attenuanti generiche. Disposta la misura della libertà vigilata per 12 mesi. Nel capo di imputazione sono riportate alcune delle decine mail inviate tra il marzo e l’aprile del 2020 e tutte “dal contenuto fortemente ingiurioso e minatorio”. I difensori, gli avvocati Luisa Giampietro e Antonio Poerio, annunciano ricorso in appello dopo la lettura delle motivazioni.

