Ministra Bernini sarà a Bologna alla cerimonia del 2 agosto

Rappresenterà il governo all'anniversario della strage

BOLOGNA, 21 LUG – La ministra dell’Università Anna Maria Bernini parteciperà, il 2 agosto, alla cerimonia in occasione del 45/o anniversario della strage della stazione di Bologna, in rappresentanza del governo. Lo ha annunciato l’associazione dei familiari delle vittime. Come avviene abitualmente negli ultimi anni, la ministra parlerà all’incontro con i familiari in Comune, mentre dal palco di fronte alla stazione prenderanno la parola il presidente dell’associazione Paolo Bolognesi e il sindaco Matteo Lepore. Quest’anno ci sarà una modifica logistica al protocollo: il corteo raggiungerà la stazione, dopo essere partito dal Comune, percorrendo via Marconi anziché, come avviene di solito, via Indipendenza che è attualmente interessata dai cantieri per la costruzione del tram.

