Misiani incontra Fico, a giorni ufficializzazione candidatura

agenzia

Il Commissario dem in Campania vede anche Manfredi

NAPOLI, 25 AGO – Giornata di incontri a Napoli per il commissario regionale del Pd Antonio Misiani: obiettivo chiudere sulla nomina di Roberto Fico come candidato del centrosinistra per la presidenza della Campania. Misiani ha incontrato nella mattinata lo stesso Fico e da poco ha finito la sua riunione con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dal dialogo con il sindaco emerge che c’è l’accordo per la candidatura di Fico che dovrebbe essere annunciata ufficialmente nei prossimi giorni. Il sindaco Manfredi non presenterà una sua lista alle regionali ma appoggerà chiaramente durante la campagna elettorale la corsa di Fico per succedere a De Luca. Manfredi ha anche sottolineato che sia ora di avviare presto la campagna elettorale e di parlare di temi concreti, organizzando anche bene le liste. Nel dialogo si è parlato anche del congresso regionale del Pd per l’elezione di un nuovo segretario, in cui si profila una possibile sfida tra Piero De Luca, figlio del governatore uscente e Sandro Ruotolo, parlamentare dem.

