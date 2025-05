MO: Malan, nessuna trattativa qui, Netanyahu verrebbe arrestato

agenzia

C'è mandato cattura CPI e tutta opposizione ci chiede applicarlo

ROMA, 26 MAG – “Se volessimo fare in Italia una trattativa tra Israele e una controparte che dovremmo vedere chi sia, non si potrebbe perché Netanyahu verrebbe arrestato”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, ospite al programma Start di Sky Tg24 secondo quanto riporta una nota dell’emittente. “La Corte penale internazionale ha un mandato di cattura e tutta l’opposizione ci chiede di applicarlo in modo acritico e subito, questa è la situazione, ma non si è presentato il caso”, ha concluso Malan.

