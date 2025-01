Tajani: «L’Italia protagonista costruzione pace, lo andrò a dire in Israele e Palestina»

Cessate il fuoco

Lo ha detto il ministro degli Esteri a margine della sua visita a Caltagirone (Catania) per ricordare don Sturzo

“Io domani mattina sarò in Israele e poi sarò a Ramallah, in Cisgiordania, per sostenere la pace, per incoraggiare questa tregua che è ancora molto fragile, ma poi deve trasformarsi veramente in un momento di pace. Un cessate il fuoco che sta cominciando ora. Bisogna che tutte le parti facciano il massimo perché possa consolidarsi, che da una prima fase poi si possa passare alla seconda e poi alla terza. L’Italia vuole essere protagonista di questa costruzione di pace, come lo è stata in passato. E in Israele e in Palestina andrò a ripetere questo messaggio”.