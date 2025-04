agenzia

Così il capogruppo del partito di Salvini su sentenza Campania

ROMA, 09 APR – “Resta la questione politica per noi per il Veneto, che deve andare alla Lega”. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari replica ai cronisti che in Transatlantico alla Camera gli chiedono della sentenza della Consulta sulla Campania.

