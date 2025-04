Papa, mons. Ambarus rivela: «Mi ha dato 200mila euro per i detenuti»

Il dono

Papa Francesco ha recentemente donato a mons. Benoni Ambarus, responsabile della carità e della pastorale carceraria a Roma, 200mila euro per il pastificio del carcere minorile di Casal del Marmo. Lo rivela lo stesso “don Ben”, come lo chiamava Papa Francesco. “Gli avevo detto che abbiamo un grosso mutuo per questo pastificio e se riusciamo ad abbatterlo abbassiamo il prezzo della pasta, ne vendiamo di più e assumiamo altri ragazzi. Lui mi ha risposto, “ho finito quasi tutti soldi ma ho qualcosa ancora sul mio conto”. E mi ha dato 200mila euro”, dice mons. Ambarus all’ANSA. Il vescovo ricorda l’apertura della Porta Santa a Rebibbia. Quando il Papa disse: “Don Ben vieni con me” e insieme cominciarono il Giubileo. “Io per lui sono stato solo “don Ben”, credo che neanche sapesse il mio nome e cognome. E’ stato emozionante ma soprattutto per quella gente. Si sono sentiti “visti”.