Moratti, no “assoluto” alla candidatura a sindaco di Milano

agenzia

'Sono impegnata in Europa'

TORINO, 29 LUG – Un “no definitivo” e “assoluto” all’ipotesi di una candidatura a sindaco di Milano arriva da Letizia Moratti, ex sindaco ora deputata europea. L’europarlamentare di Forza Italia, oggi a Torino, ha risposto così ai giornalisti che l’hanno interpellata sull’argomento. “Sono impegnata in Europa – ha affermato – e penso che l’Europa in questo momento sia molto importante: l’80% delle leggi che noi approviamo non sono altro che recepimenti di direttive e regolamenti europei. Il mio è un no assoluto e definitivo”.

