Moratti, ‘per Milano candidato civico, io non sono in campo’

agenzia

L'ex sindaca, le decisioni si prenderanno con la coalizione

MILANO, 11 MAG – “Milano ha bisogno di una svolta. Non può più avere un’amministrazione stanca, appannata e lontana dai problemi della gente. Forza Italia è pronta, abbiamo già dimostrato di sapere governare le sfide di questa città”. Lo ha detto l’eurodeputata di Forza Italia ed ex sindaca di Milano, Letizia Moratti, parlando della sfida delle comunali a margine dell’evento promosso dal partito ‘Milano torna al centro della scena’. L’ex sindaca ha rimarcato la necessità di avere un candidato civico. “È quello che intendiamo fare con la coalizione, con la ricerca di una candidatura civica – ha proseguito – , che sappia interpretare le caratteristiche di una città che è in movimento continuo e deve tornare ad essere protagonista in Italia ed Europa”. Ai giornalisti che le hanno chiesto se lei sarebbe pronta a rimettersi in gioco ha riposto, “assolutamente no. Io non mi rimetterò in gioco, sono impegnata in Europa e al tavolo a Milano per individuare le problematiche che riguardano la sicurezza, il sostegno alle famiglie e al settore economico”, ha aggiunto. Nel centrodestra c’è chi invece vorrebbe un candidato politico, come ad esempio Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. “Le decisioni si prendono con tutta la coalizione, noi siamo convinti che il candidato civico sappia interpretare tutte le sfaccettature di questa straordinaria città – ha concluso -. Il candidato si individuerà insieme alla coalizione, con lealtà e con l’orgoglio di avere dato una svolta alla città”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA