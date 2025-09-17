Morto a Catania ex sottosegretario ai Trasporti Giuseppe Reina. Lombardo: «E’ andata via una parte della nostra storia»

Lutti

E’ morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi. Eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia era stato parlamentare della Camera dei deputati dall’aprile del 2006 all’aprile del 2008. Iscritto nel gruppo del Movimento per l’autonomia aveva ricoperto a Montecitorio gli incarichi di segretario di Presidenza e di componente della commissione Finanze.

Il sindaco Marco Corsaro, l’Amministrazione comunale, il Presidente del consiglio comunale di Misterbianco (Catania) Lorenzo Ceglie e i consiglieri comunali, esprimono cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Reina. «Con Pippo Reina – dice il sindaco Marco Corsaro – Misterbianco perde un grande riferimento del mondo delle istituzioni, la sua passione politica e il suo impegno, espresso anche a livello nazionale, resteranno un esempio per tutti noi. Alla famiglia giunga la mia vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione comunale misterbianchese».

“Alle 14 di oggi ci ha lasciato, d’improvviso, Pippo Reina. Se n’è andata una parte della nostra storia, del nostro impegno pubblico, della nostra vita. Quante ore, quanti giorni, quante notti a ragionare, a concordare, a lavorare. Sempre in prima linea, uomo e politico appassionato, generoso, attento, colto, intelligente, equilibrato, coerente, onestissimo, affettuoso. Figlio, padre e marito esemplare. Siamo vicini nel dolore, col nostro dolore, ai suoi cari”. Lo ricorda così l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.