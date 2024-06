Morto Arnaldo Cestaro, fece condannare Italia per torture Diaz

agenzia

Militante di Rifondazione, denunciò i pestaggi al G8

VICENZA, 20 GIU – È morto a Vicenza Arnaldo Cestaro, 85 anni, il militante di Rifondazione Comunista che fece ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per le torture alla scuola Diaz durante il G8 di Genova, ottenendo la condanna dell’Italia nel 2015. Lo annunciano il segretario nazionale Maurizio Acerbo, e quello veneto, Paolo Benvegnu. “Arnaldo – scrivono Acerbo e Benvegnu – fu uno dei tanti compagni di Rifondazione che partecipò alle giornate del luglio 2001 quando in centinaia di migliaia contestammo il G8 e le politiche neoliberiste che producono la catastrofe climatica, la crescita delle disuguaglianze e la guerra globale. Dobbiamo tutte/i ringraziare Arnaldo per aver con determinazione portato avanti la lotta per la verità e la giustizia. Continueremo a lottare per un altro mondo possibile e sempre più necessario”.

