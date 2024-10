Mozione delle opposizioni su Stellantis, governo senza coraggio

agenzia

Testo unitario di Pd, M5s, Avs e Azione

ROMA, 10 OTT – Le opposizioni presentano la loro mozione su Stellantis. “Il governo in questi mesi non ha avuto il coraggio di avanzare a Stellantis alcune richieste semplici e chiare. Nella nostra mozione chiediamo”, tra le altre cose, “la predisposizione di un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva automotive”; l’interruzione del processo di spinta alla delocalizzazione degli investimenti dei fornitori; la cessazione del ricorso al lavoro somministrato; un piano di assunzioni per determinare un necessario cambio generazionale; il mantenimento in Italia dei settori della progettazione”. Così i leader di Pd, 5s, Avs e Azione, secondo cui “è il momento di cambiare atteggiamento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA