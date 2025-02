Mozione sfiducia su Santanchè in Aula,maggioranza non interviene

agenzia

Domani alle 14 alla Camera la discussione generale

ROMA, 09 FEB – Nessun intervento del centrodestra sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento Cinque Stelle per la ministra del Turismo Daniela Santanchè. La decisione, spiegano fonti della maggioranza, arriva alla vigilia del dibattito generale in Aula alla Camera in programma per domani alle 14. I tempi della discussione sono contingentati per cui, con le forze di maggioranza che rinunciano ad intervenire, sono sostanzialmente dimezzati. Il dibattito dovrebbe durare all’incirca un’ora e mezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA