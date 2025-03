Mpa, Lombardo e Di Mauro smentiscono dimissioni da assessorato regionale

Il caso

Per l'assessore di Energia, Acqua e Rifiuti resta però il problema della carenza di funzionari. Smentite anche da Francesco Colianni indicato, secondo indiscrezioni, come il sostituto di Di Mauro

«Circolano varie voci sulle dimissioni di Roberto Di Mauro da assessore di Energia, Acqua e Rifiuti. Proprio oggi l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo lo ha invitato a smentirle e gli ha chiesto di continuare nella sua funzione, nonostante le enormi difficoltà legate soprattutto alla carenza di funzionari. Inoltre nessuno dei deputati in carica appartenenti a Mpa ha dato la propria disponibilità ad entrare in giunta». E’ quanto si legge in una nota del partito.

La smentita da parte di Di Mauro non ha tardato ad arrivare: «Oggi ho avuto diverse riunioni ufficiali: una riunione con i dirigenti dell’assessorato e i consulenti del presidente per l’esame della norma che consente l’incremento degli abbancamenti nelle discariche, poi ho avuto riunioni con gli amministratori della discarica di Trapani e di Gela e domani sarò in commissioni Ue. Quelle che sono state riportate dalla stampa in merito a mie possibili dimissioni sono solo indiscrezioni. E’ chiaro che, però, c’è una riflessione in corso che riguarda la mancanza di funzionari e le difficoltà del settore dei rifiuti», ha detto Di Mauro.