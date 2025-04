Musk, spero zero dazi in futuro, confido nell’alleanza Usa-Ue

agenzia

'E' il consiglio che ho dato a Trump,una zona di libero scambio'

FIRENZE, 05 APR – “Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio”. L’ha detto Elon Musk in videocollegamento con il congresso della Lega, rispondendo a una domanda di Matteo Salvini, che ha introdotto il Il numero uno di X chiedendo un applauso alla platea. Musk ha aggiunto: ” E’ la mia speranza per il futuro”, ha aggiunto assicurando che “questo è il consiglio che ho dato al presidente (Trump, ndr)”.

