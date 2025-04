Musumeci, stanziati i primi 5 milioni per funerali del Papa

agenzia

Ciciliano si occupa di accoglienza, ordine pubblico al Prefetto

ROMA, 22 APR – “Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione civile”, Fabio Ciciliano, “di occuparsi di mobilità, assistenza e accoglienza in questi giorni fino alla elezione del nuovo pontefice. Per quanto riguarda le misure di ordine pubblico, rimangono in capo al Prefetto di Roma che comunque si raccorderà con il Capo dipartimento il quale opererà anche in regime di deroga”. Lo ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri, spiegando che “è già stato adottato un provvedimento per i primi 5 milioni di euro”, e che la figura di Ciciliano “corrisponde a quella di un commissario”. “Non è nulla di nuovo, perché anche nelle precedenti analoghe esperienze ci si è comportati in questo modo – ha spiegato Musumeci -. Non è stata ancora quantificata la risorsa necessaria, però già un primo provvedimento è stato adottato per i primi 5 milioni di euro”. Si profila un piano di trasporti straordinario, ha confermato il ministro: “Certamente, saranno adottate tutte le misure organizzative necessarie. Tenete conto che, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, il Capo dipartimento della Protezione civile si occuperà anche dell’accoglienza delle delegazioni straniere, che sono tante”. Musumeci ha aggiunto che “non è possibile fare in questo momento” una stima delle persone che confluiranno in questi giorni a Roma dopo la morte del Papa.

