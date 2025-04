Nahum (Azione) fuma cannabis light a Milano contro dl Sicurezza

agenzia

La protesta del consigliere comunale in piazza Scala

MILANO, 10 APR – L’aveva annunciato e l’ha fatto. Il consigliere comunale di Azione, Daniele Nahum, ha fumato uno spinello di cannabis light in piazza Scala a Milano, davanti alla sede del Comune, per protestare contro il decreto Sicurezza che ha messo fuori legge questa sostanza e i negozi che la vendono. “Questo spinello light lo dedichiamo al governo Meloni e a quel simpatico burlone del ministro Matteo Salvini, che vogliono polverizzare con il decreto sicurezza 22mila posti di lavoro per una sostanza che fa male quanto la camomilla – ha spiegato Nahum -. Da oggi, da quando verrà firmato il decreto avremo imprenditori che saranno considerati come Pablo Escobar, il governo deve fare marcia indietro subito e speriamo anche nella Corte Costituzionale”. Questo provvedimento secondo il consigliere agevola gli affari delle mafie e il governo “colpisce chi lavora e mette in ginocchio gli agricoltori”. Nahum è sostenitore della legalizzazione della cannabis e per sostenere questa sua posizione aveva fumato uno spinello sempre in piazza Scala nel 2022. “Secondo me va legalizzata anche la cannabis in generale perché è meno invasiva per la salute del vino – ha spiegato -, mentre ora vediamo i ministri che si prostrano al Vinitaly”. “Rifaremo gli Stati Generali della Cannabis – ha annunciato il consigliere parlando dell’evento che aveva già promosso nel 2022 -, ho parlato con molti imprenditori disperati, li faremo con tutte le persone che fanno impresa in questo settore. La follia di questa legge ingrosserà la mafia e le carceri che esploderanno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA