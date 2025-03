L'annuncio

Chiamato ad assumere il ruolo di presidente, e a coordinarla, è il giornalista Paolo Borrometi

A distanza di quarantacinque anni dall’omicidio del Presidente della Regione Sicilia, nasce la Scuola di formazione politica «Piersanti Mattarella». La Scuola – si legge in una nota – ha l’obiettivo di formare le nuove generazioni sul piano politico-istituzionale, nel solco dell’esempio di Piersanti Mattarella e dei valori di cui era autentico interprete e portatore. La complessità del mondo moderno, le tensioni geopolitiche, lo sconvolgimento economico-sociale, le trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti climatici, le migrazioni di massa, l’aumento costante dell’astensionismo – viene sottolineato – richiedono un maggiore impegno».«La partecipazione alla vita pubblica e politica è un dovere, – come scriveva Piersanti Mattarella -, derivante dalla considerazione che l’ordine sociale contribuisce allo sviluppo e all’arricchimento della persona. La formazione, in questa prospettiva, risulta una premessa necessaria e irrinunciabile».La Scuola si ispira ai valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, del popolarismo e del cattolicesimo democratico. Ed è apartitica. Ha, inoltre, l’obiettivo di contribuire a ricercare la verità storica, oltre che processuale, del mai risolto omicidio del Presidente Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio del 1980.