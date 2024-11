Nasce mensile Piazza San Pietro, il Papa risponde alle lettere

agenzia

Una rubrica fissa per Francesco

CITTÀ DEL VATICANO, 25 NOV – Nasce un nuovo mensile: “Piazza San Pietro”. A presentare la rivista, insieme al piano di comunicazione della Basilica di San Pietro, è stato il portavoce della stessa basilica padre Enzo Fortunato. All’interno del giornale è prevista la rubrica “Risponde Francesco” nella quale ogni mese il Pontefice risponderà alle lettere dei lettori. Nel primo numero, quello di dicembre 2024, il Papa risponde alla lettera di una nonna rammaricata per il fatto che una sua nipotina non è stata battezzata perché i genitori non lo desiderano. “Il Battesimo non si può imporre a genitori che non lo vogliono per i logo figli. Voi nonni, tuttavia, con il vostro esempio, potete aprire tanti cuori che sembrano chiusi”, risponde il Papa.

