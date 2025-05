Nel borgo abruzzese dei murales riappare opera su Papa Francesco

agenzia

Ad Aielli il lavoro di Laika, era già comparso a Roma

AIELLI, 12 MAG – Aielli, borgo dei murales della provincia dell’Aquila, si arricchisce di una nuova opera d’arte urbana. Laika, la street artist romana conosciuta per il suo forte impegno civile e sociale, ha lasciato una nuova sorpresa nel cuore del Borgo Universo: è riapparso il murale su Papa Francesco intitolato “Gli invitati” già comparso a Roma, in via Nicolò Piccolomini, nei giorni successivi alla scomparsa del pontefice. L’opera ritrae Papa Francesco in Paradiso, con aureola e sguardo contrariato, intento a leggere la lista dei partecipanti al proprio funerale. Un’immagine ironica e provocatoria, che invita alla riflessione su temi universali e attualissimi. “Il murale – si legge in una nota del Comune di Aielli – rappresenta anche un omaggio a Papa Francesco, figura da sempre schierata in favore degli ultimi: attento all’accoglienza, vicino al popolo palestinese martoriato, contrario al riarmo e critico verso l’ipocrisia del potere. Un messaggio potente, coerente con il linguaggio visivo e il pensiero dell’artista”. Quella appena realizzata è la terza opera che Laika dedica ad Aielli, tutte concentrate lungo la stessa strada del centro storico, ormai ribattezzata affettuosamente dai cittadini “corso Laika”. Come in un trittico pittorico del passato, le tre opere dialogano tra loro, componendo un percorso artistico coerente e fortemente simbolico. Con questo nuovo intervento, Aielli conferma “la propria vocazione a essere un laboratorio a cielo aperto, dove arte pubblica, attualità e impegno si fondono per generare cultura e consapevolezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA