Nel cuore della Sicilia la Lega presenta la nuova dirigenza regionale del partito: «Ci rafforziamo per dare più voce all’Isola»

A Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, la riunione del Carroccio in un teatro gremito

Serradifalco, provincia di Caltanissetta. La Lega ha scelto il cuore della Sicilia per presentare la nuova dirigenza regionale del partito e confermare il proprio impegno a favore dell’Isola, testimoniato dal lavoro costante di tutti coloro che rivestono cariche istituzionali, il cui merito è stato sottolineato dal segretario e vicepremier, Matteo Salvini, intervenuto da remoto, e dal suo vice, Claudio Durigon, presente sul palco del teatro “De Curtis”, gremito in ogni ordine di posto da centinaia tra militanti e simpatizzanti.

Le presentazioni di rito sono state affidate al sen. Nino Germanà, commissario regionale della Lega, pronto a sottolineare i meriti dell’on. Luca Sammartino, alla fine destinatario degli applausi più intensi, tanto per le riflessioni espresse che per il ruolo di traino che gli è stato unanimemente riconosciuto. Non meno apprezzati gli interventi dell’europarlamentare Raffaele Stancanelli, dei deputati nazionali Valeria Sudano ed Anastasio Carrà, degli assessori regionali Salvatore Barbagallo e Mimmo Turano nonché dei deputati regionali Vincenzo Figuccia, Salvatore Geraci e Giuseppe Laccoto.

Questa la nuova struttura del partito: Puccio La Rosa è il responsabile organizzativo regionale, Antonio Impollonia il responsabile per il tesseramento, Ketty Molonia si occuperà della gestione amministrativa, Matteo Francilia degli Enti locali, Emilio Fastuca della tesoreria. Quindi, i commissari provinciali: Anastasio Carrà ad Agrigento oltre che vicesegretario regionale, Sabrina Figuccia a Palermo, Valeria Sudano a Catania, Davide Paratore a Messina, Leonardo Burgio a Caltanissetta, Eleonora Lo Curto a Trapani e Francesca Draià ad Enna.

«E’ fondamentale svolgere i ruoli di ascolto e di sentinella a tutti i livelli, questo significa essere un grande partito, di identità e territorio. Abbiamo una classe dirigente di cui vado fiero ed orgoglioso». Sulla stessa lunghezza d’onda il commissario regionale, sen. Nino Germanà, il quale ha aggiunto: «Il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorare costantemente per il bene dei nostri territori. La Lega in Sicilia è oggi rappresentata da 11 deputati tra regionali, nazionali ed europei, oltre a numerosi amministratori locali. La nostra presenza si rafforza capillarmente, per dare sempre più voce a tutti i siciliani».