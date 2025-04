Nel paese della nonna del Papa tutti insieme nella chiesetta

agenzia

Sindaca di Cabella: "con Francesco legame di sangue e di terra"

CABELLA LIGURE, 24 APR – Hanno rinunciato al viaggio, perché troppo lungo e disagevole, ma assisteranno tutti insieme alla diretta tv dei funerali e poi si riuniranno nella chiesetta dove è conservata una pergamena benedetta dal pontefice, gli abitanti di Teo, la frazione di Cabella Ligure (Alessandria), paese natale della nonna materna di papa Francesco, Maria Gogna. La sindaca di Cabella, Roberta Daglio, ha inviato oggi una mail al Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, per raccontare quanto il dolore per la morte del pontefice assuma per la piccola comunità del paese – meno di 450 abitanti, sull’Appennino Ligure, assuma “un significato ancora più intimo e toccante” per quel “legame di sangue e di terra ci ha sempre fatto sentire parte della sua storia e oggi ci fa sentire ancora più vicini nel dolore e nella preghiera. Papa Francesco è stato un Pontefice che ha saputo parlare al cuore del mondo, con umiltà, coraggio e misericordia. Ha incarnato una Chiesa vicina agli ultimi, aperta al dialogo e attenta alle ferite dell’umanità”. Domani sera nell’oratorio di Teo – la frazione in cui nacque – sarà recitato il rosario di suffragio. Nel giorno dei funerali, sabato 26, le campane della chiesa suoneranno a lutto. Gli abitanti di Teo avrebbero voluto partire per Roma: “Ci siamo confrontati anche con il parroco don Jairo – spiega Carla Demergasso – ma abbiamo deciso di rinunciare, per motivi di pernottamento e di eccessiva fatica nel viaggio. Allora, per essere in qualche in modo vicini al ‘nostro’ Francesco, oltre al rosario di domani sera, ci ritroveremo sabato per seguire insieme i funerali alla televisione. Andremo poi nella nostra chiesetta per un momento di preghiera”. In quel piccolo luogo di culto è conservata la pergamena della benedizione apostolica che il Pontefice fece pervenire in occasione della festa del Santo Patrono Bernardo il 20 agosto 2016, nell’Anno Santo della Misericordia.

