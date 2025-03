agenzia

Tradizionale colazione al Quirinale in vista del Consiglio Ue

ROMA, 19 MAR – Nel pranzo al Quirinale in occasione del Consiglio europeo non c’è stato un incontro a due tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni come spesso accade in analoghe situazioni. Lo si è appreso da fonti ministeriali.

