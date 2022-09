++ Conte, parlando di voto utile Letta costruisce inganno ++

VOLTURARA APPULA (FOGGIA), 02 SET - "Non abbiamo accettato ammucchiate con chiunque pur di presentarci con un cartello elettorale". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte questa mattina a Volturara Appula (Foggia), in riferimento alle dichiarazioni di Letta secondo cui l'unico voto utile per battere la destra è quello dal al Partito democratico. "Letta - ha precisato Conte - vuole costruire un inganno per i cittadini, volendo bipolarizzare questa partita politica e facendo credere che l'unico da votare in alternativa alle ricette insostenibili e inadeguate della destra della Meloni sia lui con il Pd".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA