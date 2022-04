"Custodiremo gelosamente l'eredità di Antonio Martino"

«La Camera dei deputati ha ricordato, in un clima di grande solennità, il professor Antonio Martino, compianto esponente di Forza Italia, più volte parlamentare e ministro della Repubblica, venuto a mancare lo scorso 5 marzo. Martino ha rappresentato una figura autentica di quel centrodestra liberale che ha incarnato per decenni lo spirito del nostro movimento politico». Lo afferma Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

«È stato un grande intellettuale, uno storico raffinato, un atlantista convinto. Ma Antonio Martino, negli anni, è diventato un patrimonio non solo del centrodestra, ma di tutto il Paese, un gigante che ha dato lustro all’Italia e alla sua Messina, città che amava profondamente. Anche oggi lo abbiamo ricordato con sincera commozione, e custodiremo con gelosia la sua immensa eredità politica».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA