++ M5s: passo indietro Cancelleri per le primarie in Sicilia ++

ROMA, 29 GIU - Il sottosegretario M5s Giancarlo Cancelleri annuncia il passo indietro alla vigilia della presentazione delle candidature alle primarie per le Regionali in Sicilia. Come confermano fonti parlamentari, Cancelleri lo ha reso noto in una riunione con gli eletti siciliani del M5s, spiegando che si tratta di una scelta per il bene del Movimento, considerato che i media e alcune narrazioni avevano quasi personalizzato la questione.

