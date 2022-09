++ Vaccini: Novavax annuncia via libera Ema a booster ++

BRUXELLES, 02 SET - Novavax ha annunciato oggi che il vaccino contro COVID-19 Nuvaxovid ha ricevuto da parte del Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia Europea per i Medicinali l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata estesa per la somministrazione come dose di richiamo omologa ed eterologa dai 18 anni. Il parere Ema, rileva una nota, si basa sui risultati di due studi di fase 2 e dello studio COV-BOOST. Una volta approvato dalla Commissione Ue, Nuvaxovid diventerà il primo vaccino proteico autorizzato nell'UE sia per l'uso come dose primaria che come dose booster, indipendentemente dal vaccino usato per il ciclo primario

