25 aprile: Sala, la contestazione alla Nato è folle

MILANO, 25 APR - "Per me la contestazione alla Nato è assolutamente folle". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle contestazioni alla Nato annunciate in occasione della manifestazione per celebrare i 77 anni dalla Liberazione che si terrà oggi a Milano. "Non capisco quelli che cercano dei distinguo, come se i 70 anni di storia del nostro Paese non dimostrassero che noi apparteniamo a quella alleanza atlantica - ha aggiunto a margine della deposizione delle corone davanti al Comune -, che ci riconosciamo nei valori dell'Occidente e della Nato. Per me è una contestazione folle". In merito alla proposta della Brigata Ebraica di Roma di sfilare in corteo portando le bandiere della Nato Sala ha aggiunto che "io sono dell'idea che il 25 aprile è il corteo della gente al di là delle bandiere, poi ognuno faccia quello che vuole. Credo che ognuno di noi debba portare se stesso più che la bandiera".

