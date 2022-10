A Giorgia Meloni l'incarico di formare il governo: è il primo premier donna d'Italia

L’Italia avrà per la prima volta una donna a capo del Governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti dato a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, l’incarico di formare un nuovo governo. Era comunque previsto visto il successo elettorale dello scorso 25 settembre dove con oltre il 26% dei consensi FdI è il primo partito del Paese doppiando gli alleati Lega e Forza Italia (e Noi moderati).

Giorgia Meloni ha 45 anni ed romana del quartiere Garbatella, ed è anche una giornalista professionista. La sua passione per la politica è iniziata quando aveva 15 anni all’indomani della strage di via D’Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, come si legge nella sua biografia.

Nel 1996 è diventata diventa responsabile nazionale di “Azione studentesca”, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale, poi il salto nella politica nelle istituzioni: a 21 anni diventa consigliere della provincia di Roma per Alleanza nazionale, rimanendo in carica fino al 2002. Nel 2006, a 29 anni, approda in Parlamento, eletta alla Camera nella lista di Alleanza nazionale. Nel 2008, eletta nella lista del Popolo della Libertà, con l’ultimo governo Berlusconi, diventa ministro della Gioventù (il più giovane, a soli 31 anni, della storia della Repubblica italiana). Nel 2012 lascia il Popolo della Libertà e fonda con Guido Crosetto e Ignazio La Russa, il movimento politico “Fratelli d’Italia”. Nella sua carriera non è mancata la candidatura a sindaco di Roma, nell’aprile 2016. Non la spuntò, contro Virginia Raggi e Roberto Giachetti (Pd), ma raccolse il 20,6 per cento dei voti.

Giorgia Meloni è mamma di Ginevra, nata nel 2016 dalla relazione con il suo compagno Andrea Giambruno, 41enne giornalista Mediaset che si avvia a essere il primo “first gentleman” della Repubblica italiana.





