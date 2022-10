A giorni direzione Pd su nuovo corso,Art.1 prepara tour Italia

ROMA, 20 OTT - E' attesa per i primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì, la direzione del Pd per entrare nel vivo delle regole e dell'iter in quattro fasi del congresso costituente. Un appuntamento a cui guarda con attenzione anche Articolo 1, che ha aperto ad un percorso comune ma attende di capire "se sia davvero aperto e capace di costruire la nuova proposta progressista che serve al Paese". Proprio in quest'ottica, il segretario nazionale, Roberto Speranza, sta programmando un giro in molte regioni italiane, nel mese di novembre per discutere con la sua base del da farsi. E', poi, prevista un'assemblea nazionale alla fine del mese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA