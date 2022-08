A Messina incontro tra Meloni e Salvini. Poi la foto insieme: «Uniti si vince»

Si era parlato di derby a distanza tra i due possibili futuri premier, invece alla fine il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini si sono incontrati a Messina dove oggi entrambi alle 12 avevano programmato i rispettivi comizi elettorali in vista delle consultazioni politiche del 25 settembre prossimo. I due esponenti della coaizione di Centrodestra si sono incotrati per un caffè, come aveva anticipato in mattinata al locale circolo del Tennis: presenti anche alcuni dei candidati dei due partiti alle Politiche e alle Regionali.

Pubblicità

L'incontro è durato meno di un'ora e si è appena concluso. Il leader della Lega ha lasciato il circolo del Tennis di Messina senza rilasciare dichiarazioni. Meloni è ancora nella struttura sul mare per il pranzo. Poi la leader di Fdi andrà a Catania dove nel pomeriggio terrà un comizio con Nello Musumeci.

Salvini ha pubblicato sulla sua pagina facebook una foto che lo ritrae insieme con Giorgia Meloni, entrambi sorridenti con il panorama dello Stretto di Messina di Messina. «Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince», ha scritto il capo della Lega. E Giorgia Meloni ha commentato il post: «La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni».

Entrambi in mattinata avevano tenuto le loro iniziative elettorali, parlando soprattutto di temi che toccano da vicino come l'immigrazione e il Ponte sullo Stretto, ma anche di lavoro.

Alla domanda di chi farà il primo ministro ha risposto solo Salvini: «Lo decideranno gli italiani, lasciamo che votino. Chi prende più voti fa il premier, spero di essere io a presiedere il primo consiglio dei ministri» ha detto il leader della Lega senza nascondere le sue ambizioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA