Accise di benzina, gasolio, Gpl giù di 8,5 cent per 1 mese

ROMA, 18 MAR - Taglio delle accise sui carburanti di 8,5 cents per un mese: lo prevede, sulla base di una norma in vigore dal 2007, la bozza di decreto ministeriale Mef-Mite che introduce la riduzione "fino al trentesimo giorno" dalla data di pubblicazione del decreto, delle accise su "benzina, oli da gas e gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL)", usati come carburante. Per il taglio saranno utilizzati "308,17 milioni di euro" di maggior gettito Iva relativo all'ultimo trimestre 2021. Le accise sulla benzina si attesteranno a 643,24 euro per mille litri, sul gasolio a 532,24 euro per mille litri; sul Gpl a "182,61 euro per mille chilogrammi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA