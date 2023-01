Accordo in extremis sul Csm, verso la fumata bianca

ROMA, 17 GEN - Intesa quasi raggiunta sui 10 componenti laici da mandare al Csm. In serata e nelle prime ore di questa mattina, all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione, sembra che si siano riusciti a sciogliere gli ultimi nodi. La proporzione, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere confermata: 7 per il centrodestra e 3 per le opposizioni. I parlamentari della maggioranza sono stati tutti convocati per venire a votare alle 16 a Montecitorio, quando il Parlamento in seduta comune dovrà esprimersi sul pacchetto dei 10 componenti da mandare al Consiglio Superiore della Magistratura. L'unica incognita al momento sembra sia quella della candidatura femminile che se anche verrà individuata, come prevede la legge che cerca di tutelare la parità di genere, potrebbe non essere votata. In mattinata tutti i parlamentari del Pd si sono riuniti alla Camera per fare il punto e sembra che si sia fatto il nome del costituzionalista Roberto Romboli come candidato dei Dem. Per quanto riguarda il centrodestra sembrano confermati Giuseppe Valentino e Enrico Aimi.

