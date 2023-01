ROMA, 11 GEN - Raggiunta un'intesa dai candidati alla segreteria del Pd, a quanto si apprende, con il via libera anche al voto online per le primarie, ma limitatamente ad alcuni casi specifici, come gli studenti fuori sede, gli anziani, i disabili e chi abita in zone troppo impervie.

